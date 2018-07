Sharapova estreia com vitória e pegará Ivanovic no Torneio de Roma

ROMA - Embalada depois de ter se sagrado campeã em Madri no último domingo, Maria Sharapova estreou com vitória no Torneio de Roma, nesta quarta-feira, ao bater a porto-riquenha Monica Puig por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/5.

Cabeça de chave número 8 da competição italiana, a tenista russa avançou às oitavas de final e se credenciou para enfrentar agora Ana Ivanovic em um duelo entre duas tenistas que já lideraram o ranking mundial. A sérvia se garantiu na próxima fase da competição ao derrotar a francesa Alize Cornet por 7/6 (7/1) e 7/5, também nesta quarta.

Na capital italiana, Sharapova e Ivanovic travarão o 11º confronto entre as duas tenistas. A russa leva ampla vantagem no retrospecto, com oito vitórias, sendo que ganhou os últimos sete duelos com a adversária. Neste ano, a musa superou a rival na final do Torneio de Stuttgart. O último triunfo da sérvia aconteceu em 2007, quando triunfou na semifinal de Roland Garros.

Atual sétima colocada do ranking mundial, Sharapova chegou a ter o seu saque quebrado uma vez por Monica Puig no primeiro set do jogo desta quarta, mas compensou o fato aproveitando dois de três break points para fechar a parcial em 6/3. No segundo set, assim como no primeiro, a tenista de Porto Rico conseguiu uma quebra, mas a russa novamente converteu dois break points para assegurar a vantagem de 7/5 que liquidou o duelo.

Já Ivanovic, hoje 13ª tenista do mundo, teve ainda mais dificuldades para confirmar o seu favoritismo diante de Cornet. Além de ter o saque quebrado por quatro vezes, só conseguiu ganhar o primeiro set no tie-break. Porém, triunfou ao converter cinco de set break points na partida que durou uma hora e 47 minutos.