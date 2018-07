Sharapova estreia com vitória fácil no Masters da WTA

O jogo desta terça-feira em Istambul foi apenas o segundo entre as duas tenistas no circuito mundial. Antes, elas se enfrentaram somente na final de Roland Garros, em junho, em Paris, quando Sharapova também venceu Errani por 6/3 e 6/2 e levou o título. Agora, no Masters da WTA, a italiana que ocupa o sétimo lugar no ranking voltou a ser uma presa fácil para a russa.

A vitória na estreia levou Sharapova à liderança do Grupo B da competição, ao lado da polonesa Agnieszka Radwanska, que ganhou também nesta terça-feira da checa Petra Kvitova por 6/3 e 6/2. Nesta quarta, as duas primeiras colocadas da chave fazem confronto direto para ver quem fica isolada na ponta e dá passo decisivo para se garantir na semifinal do Masters.

Mesmo com a derrota na estreia, Errani e Kvitova ainda têm chances de classificação para as semifinais do torneio que distribui US$ 4,9 milhões em prêmios e encerra a temporada do tênis feminino. As duas voltam à quadra apenas na quinta-feira, quando jogam pela sobrevivência no Grupo B - das quatro integrantes da chave, apenas as duas primeiras colocadas avançam.