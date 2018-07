Sharapova estreia com vitória no Torneio de Paris

Com a vitória, válida pela segunda rodada, a russa se garantiu nas quartas de final do torneio que disputa pela primeira vez na carreira. Sua próxima adversária sairá do confronto entre a alemã Angelique Kerber e a romena Monica Niculescu, algoz da australiana Jarmila Gajdosova nesta quarta (6/1, 4/6 e 6/4).

Vice-campeã do Aberto da Austrália, no fim de janeiro, Sharapova teve pouco trabalho para vencer em sua estreia em Paris. Ela chegou a ter o saque quebrado por duas vezes no set inicial, mas foi soberana na segunda parcial. Sacou melhor e não teve o serviço ameaçado em nenhum momento do set, cravando 6/1 no placar.

Ainda nesta quarta, a italiana Roberta Vinci, sétima cabeça de chave, despachou a romena Simona Halep por duplo 6/4 pela primeira rodada. Já a espanhola Anabel Medina Garrigues, oitava pré-classificada, caiu de forma precoce, diante da francesa Pauline Parmentier por 2/6, 6/3 e 6/3.

Também avançaram à segunda rodada a belga Yanina Wickmayer, a checa Klara Zakopalova e as norte-americanas Bethanie Mattek-Sands e Christina McHale.