Sharapova estreia em Miami com vitória sobre canadense Ao contrário do torneio masculino, o Masters 1000, que começou com a derrota de alguns cabeças de chave, a chave feminina do Torneio de Miami, nos Estados Unidos, não teve zebras na estreia de suas tenistas favoritas ao título, já pela segunda rodada. Uma delas, a cabeça de chave número 3, não passou nenhuma dificuldade para avançar. Em menos de uma hora, a russa Maria Sharapova derrotou a canadense Eugenie Bouchard por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/0.