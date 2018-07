Sharapova fará final com Ivanovic no Torneio de Brisbane

Cabeça de chave número 1, Maria Sharapova confirmou sua condição de principal favorita ao título do Torneio de Brisbane e garantiu vaga na decisão nesta sexta-feira. Sem maiores dificuldades, a russa despachou a ucraniana Elina Svitolina, 28.ª do ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/3, em 1h24min de partida.

Número 2 do mundo, Sharapova começou a partida arrasadora, impôs seu ritmo e fechou o primeiro set com tranquilidade. Na segunda parcial, começou da mesma forma, chegou a ter o serviço quebrado, mas novamente se estabilizou e arrancou para o triunfo. Foram cinco quebras no total para a russa, que chega à decisão como grande favorita.

Ela terá pela frente agora a sérvia Ana Ivanovic. Como Sharapova, a cabeça de chave número 2 confirmou a condição de favorita nas semifinais e despachou a norte-americana Varvara Lepchenko por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/2) e 6/4, em pouco menos de duas horas de partida.

Ivanovic teve bem mais trabalho que a russa. A sétima colocada no ranking não conseguia estabilidade no serviço e por isso precisou suar muito para sair com a vitória. Ela chegou a ceder três quebras de serviço à adversária a precisou confirmar 11 dos 15 break points que teve para passar pela número 34 do mundo.

A decisão deste sábado colocará frente a frente duas velhas conhecidas do circuito. As duas tenistas de 27 anos já se enfrentaram 13 vezes, com ampla vantagem para Sharapova, que venceu nove. Nas quatro partidas disputadas no ano passado, no entanto, foram duas vitórias para cada lado.