Sharapova ganha e passa às oitavas no Torneio de Miami

Sem dar qualquer chance para alguma surpresa desagradável, a russa Maria Sharapova conseguiu neste domingo mais uma vitória tranquila no Torneio de Miami, nos Estados Unidos, que é disputado em quadras rápidas. Em pouco mais de uma hora, a atual número 2 do mundo derrotou a compatriota Elena Vesnina, cabeça de chave número 29, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/2, em jogo válido pela terceira rodada.

Agora nas oitavas de final, Sharapova terá mais uma pré-classificada pela frente. Será a checa Klara Zakopalova, cabeça 21 e número 22 do ranking mundial da WTA, que teve um pouco mais de trabalho para derrotar a russa Maria Kirilenko, cabeça 14, por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 7/6 (7/4).

Uma surpresa neste domingo foi a eliminação da alemã Angelique Kerber. A número 6 do mundo perdeu facilmente, com direito a "pneu", no segundo set, para a romena Sorana Cirstea por 2 a 0, com parciais de 6/4 e 6/0. Nas oitavas de final, a tenista da Romênia terá pela a sérvia Jelena Jankovic, ex-número 1 do mundo, que ganhou da russa Nadia Petrova também por 2 a 0 - parciais de 7/6 (9/7) e 6/4.

Ainda neste domingo, a francesa Alize Cornet, cabeça de chave número 32 em Miami, derrotou de virada a norte-americana Lauren Davis por 2 sets a 1 - com parciais de 2/6, 6/3 e 6/2.