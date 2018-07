Sharapova inicia Wimbledon na liderança do ranking Número 1 do mundo desde a conquista do título de Roland Garros, Maria Sharapova vai iniciar nesta segunda-feira a disputa de Wimbledon sob a condição de líder do ranking da WTA. Com a realização apenas de torneios de menor relevância na semana passada, a russa manteve a ponta da lista, com 9.490 pontos.