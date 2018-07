Sharapova leva susto, mas avança em Roland Garros

Ex-número 1 do mundo - ocupa atualmente o oitavo lugar -, Sharapova perdeu o primeiro set para Carolina Carcia, uma tenista que aparece apenas na 188ª colocação do ranking. Mas a russa conseguiu reagir na sequência e venceu o jogo desta quinta-feira por 2 a 1, com parciais de 3/6, 6/4 e 6/0, após exatas 2 horas de confronto.

Em busca do único título de Grand Slam que lhe falta - já venceu Wimbledon, US Open e Aberto da Austrália -, Sharapova vive um bom momento na temporada, depois de ter sido campeã em Roma há 10 dias. Agora, na terceira rodada de Roland Garros, ela enfrentará a taiwanesa Yung-Jan Chan, que ganhou da norte-americana Jill Craybas por 6/1 e 6/4.

Enquanto Clijsters foi eliminada precocemente e Sharapova conseguiu avançar, a chinesa Li Na confirmou o favoritismo e venceu nesta quinta-feira. Número 7 do mundo, ela ganhou da espanhola Silvia Soler-Espinosa por 2 a 0 (6/4 e 7/5) e vai enfrentar agora a romena Sorana Cirstea, que derrotou a também romena Alexandra Dulgheru por 6/2 e 7/5.

Em outros resultados do dia na chave feminina de Roland Garros, a russa Maria Kirilenko venceu a sul-africana Chanelle Scheepers por 6/1 e 6/4, a italiana Roberta Vinci derrotou a francesa Iryna Bremond por 6/3 e 6/4 e a alemã Andrea Petkovic ganhou da checa Lucie Hradecka por 7/6 (7/2) e 6/2.