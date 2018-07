Sharapova leva susto, mas vence e é campeã no Master de Madri

MADRI - Depois de bater na trave em 2013, Maria Sharapova conquistou neste domingo o título do Torneio de Madri, na Espanha. A russa chegou a levar um susto na final contra a romena Simona Halep, ao perder o set inicial, mas reagiu e ganhou de virada, pelo placar de 1/6, 6/2 e 6/3, em quase duas horas de partida.

Foi seu segundo triunfo seguido, depois de levantar o troféu também em Stuttgart, novamente no saibro, há duas semanas. Além destes dois títulos na temporada, Sharapova acumula 29 troféus obtidos nos anos anteriores.

A nova conquista consolida a boa fase da russa na terra batida, superfície que era tido como seu ponto fraco. Agora ela tem seis dos seus últimos sete troféus conquistados no saibro. Assim, Sharapova ganha embalo e confiança para tentar um novo título em Roland Garros, a partir do dia 25.

Vice-campeã no ano passado, em derrota para a norte-americana Serena Williams, Sharapova se saiu melhor neste ano, apesar do fraco início. A russa sofreu três quebras de saque e venceu apenas um game no set inicial, diante da embalada Halep, revelação da última temporada.

A romena, no entanto, não conseguiu impedir a reação da favorita. Sharapova passou a sacar melhor na segunda parcial e, com duas quebras, empatou o duelo. O terceiro set foi mais equilibrado, mas ainda com ligeira superioridade da russa, que obteve três quebras, sofreu apenas uma e encaminhou a vitória e o título.

HOMENAGEM

A final deste domingo contou com uma homenagem à russa Dinara Safina. Mesmo sem jogar desde 2011, a irmã de Marat Safin oficializou somente neste domingo a aposentadoria das quadras. Safina venceu a primeira edição do torneio espanhol, em 2009, e havia disputado sua última partida oficial justamente no saibro de Madri, dois anos depois.