Sharapova massacra casaque e vai às oitavas no Aberto da Austrália

A russa Maria Sharapova se classificou com facilidade para as oitavas de final do Aberto da Austrália. Nesta sexta-feira, a número 2 do mundo massacrou a casaque Zarina Diyas, 31ª colocada no ranking da WTA, por 2 sets a 0, com um duplo 6/1, em apenas 1 hora e 1 minuto.

O triunfo foi bem mais tranquilo do que o da rodada anterior em Melbourne, na última terça-feira, quando Sharapova precisou salvar dois match points diante da também russa Alexandra Panova. Dessa vez, porém, ela foi soberana e já igualou a campanha do ano passado no Aberto da Austrália, quando caiu na terceira rodada.

Diante da Diyas, Sharapova conseguiu seis quebras de serviço, sendo três em cada set, e só perdeu o seu saque uma vez. A russa abriu 4/0 na primeira parcial, com quebras no primeiro e terceiro games, e o fechou no sétimo em 6/1 ao converter mais um break point.

Diyas conseguiu uma quebra de saque no primeiro game do segundo set, mas depois sucumbiu. Sharapova ganhou seis games seguidos, convertendo break points no segundo, quarto e sexto games, voltando a vencer por 6/1. Além disso, Sharapova somou 22 winners e 19 erros não-forçados diante dos 14 equívocos e sete bolas vencedoras da sua oponente.

Nas oitavas de final, Sharapova terá pela frente a chinesa Shuai Peng. Nesta sexta, a número 22 do mundo derrotou a casaque Yaroslava Shvedova, 66ª colocada no ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (9/7) e 6/3.

A romena Simona Halep também avançou nesta sexta no Aberto da Austrália com uma vitória em dois sets, mas sem a mesma facilidade de Sharapova. A número 3 do mundo derrotou a norte-americana Berthanie Mattek-Sands, 258ª colocada no ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/5, em 1 hora e 31 minutos.

O duelo foi equilibrado, com Halep batendo 29 winners, três a mais do que a norte-americana, e cometendo 25 erros não-forçados, oito a menos do que a sua oponente. Nas oitavas de final, Halep vai enfrentar a belga Yanina Wickamayer, número 80 do mundo, que venceu a italiana Sara Errani, 14ª colocada no ranking, por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/4 e 6/3

Número 7 do mundo, Eugenie Bouchard também se garantiu nas oitavas de final do Aberto da Austrália. Nesta sexta, a canadense derrotou a francesa Caroline Garcia, 36ª colocada no ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/0, em 1 hora e 24 minutos.

A francesa até foi mais agressiva, com três winners a mais do que Bouchard - 17 a 14 -, mas abusou dos erros não-forçados - foram 38, diante dos 17 da canadense. Semifinalista do Aberto da Austrália em 2014, Bouchard agora vai encarar a romena Irina Camelia Begu, número 42 do mundo, que bateu a alemã Carina Witthoeft por 2 sets a 0, com um duplo 6/4.

Já a russa Ekaterina Makarova, número 11 do mundo, avançou nesta sexta em Melbourne ao bater a checa Karolina Pliskova, 20ª colocada no ranking, por 2 sets a 0, com um duplo 6/4, em 1 hora e 8 minutos.

Assim, Makarova se classificou para as oitavas de final do Aberto da Austrália pela quinta vez seguida. E a sua próxima oponente será a alemã Julia Goerges, número 73 do mundo, que superou a checa Lucie Hradecka, algoz da sérvia Ana Ivanovic, por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (8/6) e 7/5.