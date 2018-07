Sharapova massacra Jankovic e vai à final em Miami

Sharapova dominou desde o início a semifinal com Jankovic. A tenista russa conseguiu duas quebras de serviço no começo do primeiro set para abrir 3/0. Ela ainda perdeu o seu saque uma vez, mas converteu outro break-point e fechou a parcial em 6/2.

Em vantagem, Sharapova começou o segundo set em ritmo forte e abriu 4/0, com duas quebras de serviço. Jankovic ainda conseguiu vencer um game, mas voltou a ser quebrada pela russa, que fechou a parcial em 6/1 e o jogo em 2 sets a 0.

Esta foi a oitava partida entre as ex-líderes do ranking da WTA, com sete vitórias de Sharapova. A russa vem embalada pela conquista do título do Torneio de Indian Wells e venceu as últimas 11 partidas que disputou.

Atual vice-campeã do Torneio de Miami, Sharapova vai disputar sua quinta final da competição, mas ainda busca o seu primeiro título. A sua adversária na decisão sairá da semifinal entre a norte-americana Serena Williams, líder do ranking da WTA, e a polonesa Agnieszka Radwanska, número 4 do mundo e atual campeã em Miami.