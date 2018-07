Sharapova massacra russa em estreia na Austrália

MELBOURNE - A russa Maria Sharapova não teve qualquer problema para avançar na sua estreia no Aberto da Austrália. No seu primeiro jogo na temporada, a número 2 do mundo avançou ao massacrar a compatriota Olga Puchkova, 107ª colocada no ranking da WTA, por 2 sets a 0, com um duplo 6/0, placar conhecido como "bicicleta" no jargão do tênis. Ela venceu 54 dos 77 pontos disputados na partida.

Em apenas 56 minutos, Sharapova aplicou 18 winners e cometeu 11 erros não-forçados, enquanto Puchkova terminou o jogo com 19 equívocos e apenas quatro bolas vencedoras. Atual finalista do Aberto da Austrália e campeã em 2008, a russa vai encarar na segunda rodada a japonesa Misaki Doi, 92ª colocada no ranking da WTA, que superou a croata Petra Martic, número 62 do mundo, por 2 a 0 (6/3 e 6/4).

A polonesa Agnieska Radwanska teve dificuldades no começo da sua estreia no Aberto da Austrália, mas avançou ao derrotar a local Bojana Bobusic por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/0, em 1 hora e 19 minutos. A número 4 do mundo acumula 10 vitórias consecutivas e títulos em Auckland e Sydney nesta temporada. Na segunda rodada, ela vai encarar a romena Irina-Camelia Begu, que superou a holandesa Arantxa Rus (6/4 e 6/2).

A alemã Angelique Kerber estreou no Aberto da Austrália com vitória sobre a ucraniana Elina Svitolina, número 127 do mundo, por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/4, em 1 hora e 17 minutos. Agora, a quinta colocada no ranking da WTA vai encarar a checa Lucie Hradecka, que venceu a holandesa Kiki Bertens (6/2 e 7/6).

Após ser eliminada na estreia nos torneios de preparação para o Aberto da Austrália, a local Samantha Stosur se recuperou e iniciou o primeiro Grand Slam da temporada ao superar a taiwanesa Kai Chang, 86ª colocada no ranking da WTA, por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/3) e 6/3, em 1 hora e 42 minutos.

Número 9 do mundo, Stosur teve dificuldades com o seu serviço e foi quebrada quatro vezes, mas converteu seis break points para avançar e não repetir o fiasco de 2012, quando caiu logo na estreia. Na segunda rodada, Stosur vai encarar a chinesa Jie Zheng, que a eliminou na estreia no Torneio de Sydney e nesta segunda-feira superou a compatriota Yuxan Zhang (6/1, 3/6 e 6/4).

A norte-americana Venus Williams, número 26 do mundo, triunfou com facilidade na sua estreia no Aberto da Austrália. A ex-líder do ranking da WTA superou a casaque Galina Voskoboeva, 80ª colocada, por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/0, em apenas 1 hora.

A vice-campeã do Aberto da Austrália de 2003 fez dois aces, cometeu duas duplas-faltas, teve 21 winners e 10 erros não-forçados. Já a casaque terminou o jogo com um ace, duas duplas-faltas, 12 bolas vencedoras e 20 equívocos. Na segunda rodada, Venus vai encarar a francesa Alize Cornet, que venceu neozelandesa Marina Erakovic por (7/5, 6/7 e 10/8).

A chinesa Na Li triunfou na sua estreia no Aberto da Austrália ao superar a casaque Sesil Karatantcheva por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/3, em 1 hora e 18 minutos. A vice-campeã do torneio em 2011 terminou o jogo com 21 winners e 31 erros não-forçados contra seis bolas vencedoras e 19 equívocos da sua oponente. Na segunda rodada, Na Li vai encarar a bielo-russa Olga Govortsova, que venceu a francesa Pauline Parmentier (2/6, 6/3 e 6/2).

Ex-líder do ranking da WTA, a sérvia Jelena Jankovic se garantiu na segunda rodada do Aberto da Austrália ao derrotar a sueca Johanna Larsson por 2 sets a 0, com duplo 6/2. Sua próxima oponente será a portuguesa Maria João Koehler, que eliminou a italiana Karin Knapp (3/6, 6/3 e 6/3).

A suíça Romina Oprandi, a alemã Julia Goerges, a checa Klara Zakopalova, a russa Ekaterina Makarova, a belga Kirsten Flipkens, a eslovaca Dominika Cibulkova, as francesas Marion Bartoli e Stephanie Foretz, a sérvia Vesna Dolonc, a britânica Heather Watson, a austríaca Tamira Paszek, a norte-americana Madison Keys, a russa Valera Savinykh, a casaque Ksenia Pervak e a taiwanesa Chan Yung-jan também triunfaram na estreia no Aberto da Austrália nesta segunda-feira.