Sharapova não se ilude com seu favoritismo no Grand Slam inglês

Depois das surpreendentes eliminações de Serena Williams e Na Li, principais cabeças de chave em Wimbledon, Maria Sharapova despontou como favorita a conquistar o título desta edição do Grand Slam. Embora outras tenistas de peso, como a checa Petra Kvitova e a polonesa Agnieszka Radwanska, estejam vivas na disputa em Londres, a russa vê a repetição de um cenário parecido com o da sua última conquista em Roland Garros, que ocorreu neste ano também depois da queda precoce das maiores favoritas.

Atual quinta colocada do ranking mundial, Sharapova enfrentará a alemã Angelique Kerber, nona cabeça de chave, nesta segunda-feira, nas oitavas de final de Wimbledon. E, antes do duelo, a russa mostrou não se iludir com seu favoritismo. A própria dificuldade imposta pela transição entre a temporada de saibro e a de grama do circuito profissional faz a tenista ser cautelosa ao projetar as suas chances de ser campeã em Londres, onde ela só conseguiu ficar com a taça em 2004, então com apenas 17 anos de idade.

"Essa é apenas a minha segunda vez tentando fazer isso (buscar o título de Wimbledon na mesma temporada em que conquistou Roland Garros). É claro, a transição, o que não é um segredo, é muito difícil", disse Sharapova, que mais tarde destacou: "Você nunca sabe o que esperar. Cada jogo apresenta seus diferentes desafios. Estou feliz por ter ido mais longe do que no último ano, apagando algumas recordações e tentando formar novas". A russa foi campeã em Roland Garros também em 2012, mas não conseguiu repetir o mesmo sucesso no Grand Slam inglês daquele ano.

Sharapova já encarou Kerber em cinco partidas, sendo que venceu quatro delas. Só caiu diante da alemã no Torneio de Paris de 2012. O último duelo entre as duas aconteceu no ano passado, no piso de saibro, em Stuttgart, onde a russa venceu por 2 sets a 1 em um confronto equilibrado.