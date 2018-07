Sharapova oscila no saque e leva virada de francesa na estreia em Stuttgart

Maria Sharapova voltou a cair em uma estreia nesta temporada. A tenista russa se despediu de forma precoce do Torneio de Stuttgart nesta terça-feira ao levar uma virada da francesa Caroline Garcia, atual número 7 do mundo, pelo placar de 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 7/6 (8/6) e 6/4, em duelo de 2h44min.

A ex-número 1 do mundo, atualmente na 41ª colocação do ranking da WTA, vinha de quedas em estreia em Doha e Indian Wells, nos últimos meses. Sua última vitória aconteceu no Aberto da Austrália, em janeiro. Em Stuttgart, ela disputou apenas o seu terceiro torneio após o Grand Slam australiano.

Campeã em Stuttgart em 2012, 2013 e 2014, Sharapova sofreu com a irregularidade no saque nesta terça. Foram 17 aces e dez duplas faltas. Assim, cedeu nove break points, dos quais salvou três. Sem ritmo de jogo, a russa fez grande exibição no saibro de Stuttgart no set inicial, quando sequer teve o serviço ameaçado.

Mas não escondeu o desgaste físico a partir do segundo set, quando Garcia, que vive grande fase no circuito, cresceu em quadra. As oscilações, principalmente no saque, aumentaram na última parcial, o que facilitou a vida da francesa.

Na segunda rodada, Garcia vai enfrentar a ucraniana Marta Kostyuk, que venceu a alemã Antonia Lottner com facilidade, com parciais de 6/4 e 6/1. Se vencer novamente, a tenista francesa poderá cruzar com a ucraniana Elina Svitolina, terceira cabeça de chave da competição.

Outra a garantir vaga na segunda rodada foi a checa Karolina Pliskova, ex-número 1 do mundo. Atual 6ª do mundo, ela atropelou a holandesa Kiki Bertens por duplo 6/2, em apenas 58 minutos de jogo. Sua próxima adversária sairá do confronto entre a russa Veronika Kudermetova e a espanhola Carla Suárez Navarro.