Sharapova passa por russa com facilidade e vai à terceira rodada

A russa Maria Sharapova deu mais um passo na tentativa de defender seu título de Roland Garros nesta quarta-feira, ao vencer com facilidade na segunda rodada do Grand Slam francês. Sem maiores problemas, a cabeça de chave número 2 derrotou sua compatriota Vitalia Diatchenko por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/1, em 1h20min de partida.

A número 2 do ranking mundial até viu sua adversária, 91.ª do ranking, colocar alguns obstáculos no início do jogo, mas depois passeou em quadra. Até porque Diatchenko se desesperou com a primeira quebra da rival e passou a falhar em golpes fáceis, cometendo 16 erros não forçados, contra três de Sharapova.

Com a vantagem de um set, a diferença da cabeça de chave para a adversária só aumentou. Sharapova aproveitou a instabilidade de Diatchenko para confirmar duas quebras em sequência e abrir 5 a 0. A rival até conseguiu vencer um game, mas só adiou a iminente derrota.

O resultado levou Sharapova à terceira rodada de Roland Garros, e a russa já sabe quem será sua adversária. Ela terá pela frente a australiana Samantha Stosur, cabeça de chave número 26, que atropelou nesta quarta-feira a francesa Amandine Hesse por 2 sets a 0, com direito a "pneu", parciais de 6/0 e 6/1.

Quem também aplicou um "pneu" para vencer nesta quarta foi a cabeça de chave número 13, a checa Lucie Safarova, que passou em dois sets pela japonesa Kurumi Nara: 6/2 e 6/0. Na próxima fase, ela fará um difícil duelo diante de outra cabeça de chave, a alemã Sabine Lisicki, número 20, que contou com o abandono da australiana Daria Gavrilova no segundo set para avançar.

No outro confronto já encerrado do dia pela chave feminina, a alemã Annika Beck passou em dois sets pela polonesa Paula Kania, com duplo 6/2, e pode ser a adversária da 19.ª cabeça de chave, a ucraniana Elina Svitolina, na terceira rodada.