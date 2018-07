Sharapova pegará belga em Paris e Kvitova desiste

PARIS - A belga Kirsten Flipkens venceu com facilidade a austríaca Yvonne Meusburger por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/3, nesta quinta-feira, e se credenciou para enfrentar Maria Sharapova nas quartas de final do Torneio de Paris. Cabeça de chave número 1, a tenista russa estreou na competição na última quarta, quando passou pela eslovaca Daniela Hantuchova para se garantir na luta por uma vaga na semifinal.

Já a checa Petra Kvitova, segunda cabeça de chave, estrearia já na segunda rodada da competição nesta quinta-feira, mas desistiu de jogar em Paris alegando um problema respiratório. "Eu realmente queria jogar, mas tive de ver o médico porque não estava me sentindo bem. Quando eu estava tentando aquecer nesta manhã, depois de dez eu percebi que não conseguiria respirar, então infelizmente eu tive de desistir", lamentou a atual sexta tenista do ranking mundial.

Com a desistência de Kvitova, a também checa Barbora Zahlavova Strycova herdou a vaga de sua compatriota como lucky-loser e irá estrear em Paris ainda nesta quinta, contra a francesa Alize Cornet. Quem ganhar este duelo pegará nas quartas de final a alemã Andrea Petkovic, que passou pela francesa Kristina Mladenovic com parciais de 6/4 e 6/2 nesta segunda rodada.

Flipkens, por sua vez, enfrentará Sharapova pela quarta vez na carreira, sendo que foi superada pela atual quinta colocada do ranking mundial nos três confrontos disputados anteriormente. O último deles aconteceu em 2013, quando a russa atropelou a adversária com parciais de 6/1 e 6/0 no Aberto da Austrália.

Já a italiana Sara Errani justificou a sua condição de terceira cabeça de chave em Paris ao derrotar a sua compatriota Karin Knapp por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3, e também ir às quartas de final nesta quinta. A sua próxima adversária será a ucraniana Elina Svitolina, que bateu a casaque Galina Voskoboeva por 6/1 e 6/2.

PATTAYA

Cabeças de chave do Torneio de Pattaya, a russa Elena Vesnina e a chinesa Shuai Peng garantiram vaga nas quartas de final da competição na Tailândia com vitórias nesta quinta-feira. Quinta pré-classificada, a tenista da Rússia superou a tailandesa Nicha Lertpitaksinchai por duplo 6/3. Já a jogadora oriental, oitava na lista de maiores favoritas, eliminou a romena Alexandra Dulgheru com parciais de 6/3 e 6/4.

Outra tenista asiática que foi às quartas de final nesta quinta em Pattaya foi a veterana japonesa Kimiko Date-Krumm, de 43 anos, que derrotou a eslovena Tadeja Majeric por 7/6 e 6/3. As próximas rivais das três tenistas que venceram seus jogos neste dia de duelos já estavam definidas desde quarta. Vesnina medirá forças com a alemã Julia Goerges, Peng enfrentará a checa Andrea Hlavackova, enquanto Date-Krumm pegará a russa Ekaterina Makarova.