Sharapova perde só um game para casaque na estreia em Brisbane

A russa Maria Sharapova abriu com tudo a sua participação na temporada 2015 do tênis. Nesta terça-feira, a número 2 do mundo só perdeu um game no seu jogo de estreia no Torneio de Brisbane e superou a casaque Yaroslava Shvedova, 66ª colocada no ranking da WTA, por 2 sets a 0, com parciais de 6/0 e 6/1, em 1 hora e 2 minutos.

Sharapova converteu cinco de oito break points e salvou o seu saque nas duas vezes em que esteve ameaçada por Shvedova. Soberana em quadra, a russa venceu 54 dos 84 pontos que disputou na partida para assegurar a sua passagem às quartas de final em Brisbane. Agora, a número 2 do mundo terá pela frente a vencedora da partida entre a espanhola Carla Suárez Navarro e a croata Mirjana Lucic.

Número 9 do mundo, a alemã Angelique Kerber se garantiu nas quartas de final ao derrotar a russa Daria Gavrilova, 231ª colocada no ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/5, em 1 hora e 29 minutos. Sua próxima adversária será a ucraniana Elina Svitolina, número 28 do mundo, que passou pela croata Ajla Tomljanovic por 2 a 0, com parciais de 6/3 e 6/2.

Também nesta terça-feira, Varvara Lepchenko, a número 34 do mundo, se deu melhor em um duelo entre tenistas norte-americanas ao bater Madison Keys com um duplo 6/4 e se classificou para as quartas de final do Torneio de Brisbane.