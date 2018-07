Sharapova reconhece superioridade de Azarenka em final A russa Maria Sharapova reconheceu que Victoria Azarenka foi superior na final do Aberto da Austrália e mereceu faturar o título do primeiro Grand Slam na temporada. Neste sábado, a bielo-russa dominou a decisão em Melbourne e derrotou a russa com facilidade por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/0.