Sharapova salva dois match points e avança no Aberto da Austrália

A russa Maria Sharapova esteve muito próxima de ser eliminada do Aberto da Austrália nesta quarta-feira, mas conseguiu avançar para a terceira rodada. Numa partida em que precisou salvar dois match points, a número 2 do mundo derrotou a compatriota Alexandra Panova, apenas a 150ª colocada no ranking, por 2 sets a 1, com parciais de 6/1, 4/6 e 7/5, em 2 horas e 32 minutos.

Após vencer a primeira parcial com facilidade, Sharapova caiu de rendimento em seguida, salvou dois set points, mas não impediu o triunfo por 6/4 de Panova, que veio do qualifying e que nunca havia vencido uma partida em um torneio do Grand Slam até superar a romena Sorana Cirstea na última segunda-feira.

A situação piorou ainda mais no terceiro set, quando Panova abriu 4/1. Sharapova reagiu, salvou dois match points quando a adversária liderava o placar por 5/4 e acabou virando a parcial para 7/5, vencendo o jogo e evitando a sua eliminação precoce.

Campeã do Aberto da Austrália em 2008, Sharapova joga neste ano em Melbourne com chances de reassumir a liderança do ranking da WTA. Na terceira rodada, a russa vai encarar a casaque Zarina Diyas, número 31 do mundo, que nesta quarta-feira derrotou a eslovaca Anna Karolina Schmiedlova (3/6, 6/2 e 8/6).

Número 7 do mundo, Eugenie Bouchard avançou com bem mais facilidade para a terceira rodada do Aberto da Austrália. A canadense derrotou a holandesa Kiki Bertens, 72ª colocada no ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 6/0 e 6/3, em apenas 54 minutos. Sua próxima adversária será a francesa Caroline Garcia, número 36 do mundo, que bateu a suíça Stefanie Voegele (6/3 e 6/4).

A russa Ekaterina Makarova, número 11 do mundo, derrotou nesta quarta-feira a italiana Roberta Vinci, 45ª colocada no ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/4. A sua adversária na terceira rodada em Melbourne será a checa Karolina Pliskova, número 20 do mundo, que bateu a francesa Oceana Odin, 183ª colocada no ranking, por 2 sets a 1, com parciais de 7/5, 5/7 e 6/4.

Já a italiana Sara Errani, número 14 do mundo, superou a espanhola Silvia Soler Espinosa, 69ª colocada no ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/3) e 6/3. Em busca de uma vaga nas oitavas de final, ela vai encarar a belga Yanina Wickmayer, número 80 do mundo, que bateu a espanhola Lara Arruabarrena Vecino (6/4, 4/6 e 6/4).

Também nesta quarta-feira, a norte-americana Bethanie Mattek-Sands, a checa Lucie Hradecka, a romena Irina Begu, as alemãs Julia Goerges e Carina Witthoeft, a casaque Yaroslava Shvedova e a chinesa Peng Shuai triunfaram e avançaram para a terceira rodada do Aberto da Austrália.