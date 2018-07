Sharapova sofre, mas vence a 2ª no Masters da WTA

Em um jogo que teve seu encerramento já na madrugada de quinta-feira em Istambul, na Turquia (início da noite de quarta no Brasil), a russa Maria Sharapova teve que suar muito para derrotar de virada a polonesa Agnieszka Radwanska por 2 sets a 1 - com parciais de 5/7, 7/5 e 7/5, em 3 horas e 12 minutos -, pela segunda rodada do Grupo B do Masters da WTA.

Com a vitória, a atual número 2 do mundo está muito perto da classificação às semifinais da competição que reúne as oito melhores tenistas da temporada de 2012. Sharapova chegou à sua segunda vitória e está com quatro pontos. Na sua última partida pela fase de grupos, contra a australiana Samantha Stosur, a russa pode se classificar até com uma derrota - dependerá, neste caso, do confronto direto e do saldo de sets.

Já Radwanska segue na segunda colocação do grupo, com uma vitória e uma derrota, e depende apenas de suas próprias forças para avançar às semifinais. Na última rodada, joga contra a italiana Sara Errani, que já perdeu na estreia para Sharapova.