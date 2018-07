Sharapova sofre, mas vence em estreia e encara Ivanovic

Principal favorita ao título, a número dois do mundo mostrou dificuldade em sua primeira partida no saibro nesta temporada. Sharapova foi irregular no saque, com oito aces e o mesmo número de duplas faltas. Acabou perdendo o saque por três vezes. Contudo, chegou à vitória ao quebrar o serviço da rival em cinco games.

Em busca da sua melhor forma no saibro, a atual campeã de Roland Garros terá um desafio mais difícil nas quartas de final. Ela vai duelar com a sérvia Ana Ivanovic, que também já foi campeã do Grand Slam francês. A ex-número 1 do mundo avançou ao vencer a russa Nadia Petrova por 6/4 e 6/3.

Além de Sharapova e Ivanovic, a checa Petra Kvitova se garantiu nas quartas de final. Para tanto, eliminou a local Julia Goerges por 2/6, 7/6 (7/4) e 6/2. Na sequência, vai cruzar com a chinesa Na Li, segunda cabeça de chave e outra favorita ao título.