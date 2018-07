Sharapova sofre, mas vira sobre espanhola e é tricampeã em Roma

Maria Sharapova se sagrou tricampeã do Torneio de Roma, neste domingo, ao derrotar a espanhola Carla Suárez Navarro de virada na final sobre o saibro italiano. A russa contou com a experiência para superar a boa fase da rival e fechar o jogo por 4/6, 7/5 e 6/1, em 2h35min.

Sharapova chegou ao seu 35º troféu na carreira, sendo o terceiro em Roma - venceu também em 2011 e 2012. De quebra, a tenista de 28 anos voltará à vice-liderança do ranking, na lista a ser atualizada nesta segunda-feira pela WTA. Ela vai desbancar a romena Simona Halep, eliminada por Suárez Navarro na semifinal.

Para chegar ao título, a tenista da Rússia precisou ter paciência para superar as próprias oscilações e encontrar o melhor momento para ameaçar a espanhola, que vive sua melhor fase na carreira - apesar do vice-campeonato, Suárez Navarro deve subir do 10º para o 8º lugar do ranking.

Embalada por bons resultados no saibro, a espanhola começou melhor e faturou a primeira quebra de saque da partida. Em vantagem, Suárez Navarro passou a pressionar o saque da rival cada vez mais e Sharapova precisou salvar dois set points em seu serviço. Na sequência, a espanhola não hesitou ao fechar o set.

Na segunda parcial, Sharapova voltou melhor para a quadra. E quebrou no quarto game: 3/1. Suárez Navarro devolveu a quebra logo na sequência, mas a russa voltou a se impor no serviço da rival e fechou em 7/5. Sharapova obteve nova quebra e fechou em 7/5.

No terceiro e decisivo set, as duas tenistas alternaram quebras de saque até Sharapova abrir 3/1. Daí em diante, a russa dominou a partida e buscou a vitória e o título sem sofrer maiores ameaças nos games finais.

DUPLAS

Sensação da temporada, a dupla formada pela suíça Martina Hingis e pela indiana Sania Mirza foi derrotada na final de Roma, neste domingo, pela húngara Timea Babos e pela francesa Kristina Mladenovic por 6/4 e 6/3. Apesar do vice-campeonato, Hingis e Mirza seguem sendo a melhor dupla do ano até agora, somando já quatro títulos conquistados em 2015.