Sharapova sofre na estreia, mas vence Peer em Miami A russa Maria Sharapova sofreu em sua estreia no Torneio de Miami. Nesta quinta-feira, a atual número dois do mundo precisou mostrar poder de reação diante da israelense Shahar Peer para vencer de virada, por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/3 e 6/3, em 2h24min de partida.