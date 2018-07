Sharapova supera Errani e vai à semifinal no Torneio de Miami

MIAMI - A russa Maria Sharapova precisou superar sua adversária, a italiana Sara Errani, e a dificuldade no próprio saque para avançar às semifinais do Torneio de Miami nesta quarta-feira. Diante da cabeça de chave número 8 do torneio, Sharapova cometeu incríveis 14 duplas faltas, mas ainda assim conseguiu a vitória por 2 sets a 0, com duplo 7/5.

Sharapova venceu somente 50% dos pontos em que sacou e cedeu 12 oportunidades de quebra para Errani, que confirmou quatro. Para sorte da número 2 do ranking, a italiana também sofreu para confirmar o serviço e cedeu 17 break points, sendo que a russa aproveitou seis deles.

Nas semifinais, Sharapova terá pela frente a vencedora do confronto entre a sérvia Jelena Jankovic e outra italiana, Roberta Vinci. A russa tem retrospecto favorável contra ambas, com seis vitórias e uma derrota diante de Jankovic e dois triunfos nas duas partidas em que enfrentou Vinci.

Maria Sharapova luta por seu primeiro título em Miami e para encerrar um trauma na cidade norte-americana. Nas últimas cinco vezes que disputou o torneio, ela chegou à decisão em quatro, mas acabou derrotada em todas elas.