Sharapova supera erros e avança às quartas de final em Miami

KEY BISCAYNE - Maria Sharapova precisou superar a si mesma nesta segunda-feira para avançar no Torneio de Miami. Longe de apresentar o seu melhor tênis, a russa venceu a compatriota Ekaterina Makarova por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/6 (8/3), apesar das 11 duplas faltas e dos 52 erros não forçados registrados em 2h13min de partida.

A vitória garantiu a número dois do mundo nas quartas de final da competição norte-americana. Sua próxima adversária sairá do confronto entre a chinesa Na Li e a alemã Sabine Lisicki, que se enfrentam ainda nesta segunda. Sharapova busca seu primeiro título em Miami, após três vice-campeonatos.

Sharapova e Makarova fizeram um duelo de muitos erros no set inicial. Makarova acertou apenas 40% do seu primeiro serviço e acabou sofrendo duas quebras. A número dois do mundo não ficou atrás e chegou a perder o saque por uma vez após salvar seis break points.

As duas tenistas oscilaram ainda mais no segundo set. Ao todo foram seis quebras de saque - três para cada uma. Sharapova, porém, levou a melhor no tie-break e garantiu a vitória sobre a 41ª colocada do ranking da WTA.

Também nesta segunda, a francesa Marion Bartoli arrasou a russa Maria Kirilenko por 6/1 e 6/2, em apenas 1h06min de partida. Nas quartas de final, Bartoli poderá cruzar com a número 1 do mundo Victoria Azarenka, que defende seu favoritismo contra a eslovaca Dominika Cibulkova ainda nesta segunda.