Sharapova supera Ivanovic e leva título em Brisbane

A russa Maria Sharapova precisou de uma vitória de virada para assegurar o título do Torneio de Brisbane, na Austrália, disputado em quadras rápidas. Neste sábado, a número 2 do mundo se sagrou campeã ao derrotar na decisão a sérvia Ana Ivanovic, sétima colocada no ranking da WTA, por 2 sets a 1, com parciais de 6/7 (4/7), 6/3 e 6/3, em 2 horas e 38 minutos.

Sharapova foi vice-campeã em Brisbane no ano passado e agora assegurou o título do torneio, o 34º da sua carreira. E a russa também ampliou a sua vantagem no confronto direto com Ivanovic, agora com dez vitórias e apenas quatro derrotas.

No primeiro set da decisão, porém, foi Ivanovic quem se deu melhor. Ela levou cinco aces da russa, mas também se aproveitou das sete duplas faltas de Sharapova para triunfar. A russa conseguiu a primeira quebra de saque da partida, chegou a abrir 4/1, mas permitiu a reação da sérvia e acabou sendo batida no tie-break.

Depois disso, porém, Sharapova foi mais estável no segundo set para empatar a decisão. Ela viu Ivanovic fazer sete aces, mas mesmo assim converteu dois de oito break points. E, sem ter o seu saque ameaçado, fechou a parcial em 6/3.

O terceiro set teve cinco quebras de serviço em nove games disputados. Sharapova conseguiu três delas e repetiu o placar de 6/3. Assim, venceu a decisão por 2 a 1 assegurou a conquista do título em Brisbane, começando bem a sua participação nos torneios preparatórios ao Aberto da Austrália, que começará em 19 de janeiro.