Sharapova supera Stosur para ficar com o título de Roma

Depois do adiamento da partida por conta da chuva, a russa pareceu estar com pressa para sair da quadra e conquistou 14 dos primeiros 15 pontos para abrir 4-0 antes de ficar com o primeiro set com facilidade.

A sexta cabeça de chave Stosur, que ficou com o vice-campeonato no Aberto da França no ano passado, abriu uma vantagem de 2 x 1 no segundo set, mas Sharapova conseguiu evitar o jogo de força da australiana com algumas bolas colocadas com categoria.

Sharapova assumiu o controle da partida contra a jogadora que ela venceu em todas as sete partidas que ambas disputaram.

A australiana não conseguiu responder ao repertório de jogadas de Sharapova e a russa conquistou o seu título de número 23 na carreira com uma direita vencedora.