Sharapova supera suíça em Tianjin e disputa 1ª semifinal desde o retorno

A russa Maria Sharapova vai disputar sua primeira semifinal desde o seu retorno ao circuito, em abril deste ano. Ela brigará por uma vaga na decisão do Torneio de Tianjin, na China, após despachar nesta sexta-feira a suíça Stefanie Voegele por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/1, em apenas 1h04min.

Primeira cabeça de chave da competição chinesa, Sharapova vai enfrentar na sequência a local Shuai Peng, terceira pré-classificada, que avançou ao arrasar a espanhola Sara Sorribes Tormo por 6/0 e 6/1. Tenista da casa, Peng é a atual campeã em Tianjin.

Será a primeira semifinal de Sharapova desde o seu retorno às quadras após cumprir 15 meses de suspensão, por doping. Ele voltou ao circuito em abril deste ano. Estava afastada desde janeiro do ano passado, por ter sido flagrada em exame com a substância Meldonium, que entrou na lista de proibidas da Agência Mundial Antidoping no mesmo mês da suspensão da tenista.

Atualmente na 86ª posição do ranking, Sharapova oscilou no serviço diante de Voegele, 196ª do mundo. Foram três aces e quatro duplas faltas. Mas sofreu apenas uma quebra de saque na partida. E faturou cinco sobre a rival suíça, encaminhando a vitória com facilidade.

A outra semifinal terá a italiana Sara Errani, algoz da brasileira Beatriz Haddad Maia, e a bielo-russa Aryna Sabalenka. Errani venceu nesta sexta a norte-americana Christina McHale 5/7, 7/6 (7/2) e 6/1, enquanto Sabalenka eliminou a local Zhu Lin por 6/3 e 6/4.