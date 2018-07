Sharapova tem trabalho, mas supera estreia na Austrália

MELBOURNE - Maria Sharapova esteve longe de fazer um jogo fácil em sua estreia no Aberto da Austrália. Terceira cabeça de chave do Grand Slam realizado em Melbourne, a tenista russa precisou jogar uma hora e 39 minutos para confirmar o seu favoritismo diante da norte-americana Bethanie Mattek-Sands, batida por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4.

Campeã do primeiro grande torneio da temporada em 2008, Maria Sharapova busca seu segundo título em Melbourne e terá como adversária na segunda rodada a italiana Karin Knapp, que nesta terça passou pela argentina Paula Ormaechea por 6/4 e 6/2.

No duelo desta terça, Sharapova chegou a ter o seu saque quebrado no primeiro set, mas converteu dois de três break points para garantir a vantagem inicial de 6/3. Na segunda parcial, Mattek-Sands mais uma vez obteve uma quebra, mas a russa voltou a aproveitar duas chances de ganhar games no serviço da norte-americana e fez 6/4 para liquidar a partida.

Ao total, a terceira colocada do ranking mundial fez apenas cinco pontos a mais do que sua rival (38 a 33), sendo que ela cometeu mais erros não-forçados (15 a 10), mas acumulou mais bolas vencedoras (18 a 10).

BATALHA

Se Sharapova sofreu um pouco para seguir em frente na Austrália, na chave masculina do Grand Slam, também em um dos jogos que fecharam a programação do dia em Melbourne, o francês Gilles Simon precisou jogar 4 horas e 32 minutos para passar pelo alemão Daniel Brands por 3 sets a 2, com parciais de 6/7 (4/7), 6/4, 3/6, 6/3 e 16/14 para ir à segunda rodada.

Na condição de 18º cabeça de chave da competição, Simon chegou a salvar um match point no duelo e assim se credenciou para encarar na segunda rodada o croata Marin Cilic, que também precisou superar uma batalha para seguir vivo no torneio. Ele passou pelo espanhol Marcel Granollers por 3 sets a 2, de virada, com 4/6, 4/6, 6/3, 6/3 e 6/2.