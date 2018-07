Sharapova vai às quartas de final de torneio em Paris

A ex-número um do mundo e primeira cabeça-de-chave da competição teve seu serviço quebrado por duas vezes no primeiro set, mas não correu risco de perder.

Depois de um empate em 3-3, a russa ganhou nove dos 10 games restantes e assegurou o triunfo em 68 minutos.

"Sofri um pouco no começo porque o piso está mais rápido do que no Aberto da Austrália ou na Fed Cup", disse Sharapova, que enfrentará na próxima fase a romena Monica Niculescu ou a alemã Angelique Kerber.

(Reportagem de Chrystel Boulet-Euchin)