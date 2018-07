Sharapova vence 2 jogos no dia e faz final na França A ex-líder do ranking Maria Sharapova precisou vencer dois jogos nesta sexta-feira para avançar à final do Torneio de Estrasburgo, na França, disputado em quadras de saibro e que serve de preparação para Roland Garros. Sua adversária na decisão será a alemã Kristina Barrois.