Sharapova vence alemã e leva título em Estrasburgo

Primeira cabeça de chave e 13.ª tenista do ranking, Sharapova teve dificuldades no início do jogo deste sábado. Sem firmeza no saque, foi logo quebrada pela alemã. Mas a russa conseguiu se recuperar no final da parcial, quando obteve a virada e fechou o primeiro set. Depois, ela conseguiu se impor com tranquilidade.

Para conquistar o seu 22.º torneio em simples, a russa enfrentou uma maratona. Na sexta, precisou jogar duas vezes - venceu a alemã Julia Goerges e a espanhola Anabel Medina Garrigues - por conta de uma partida adiada pela chuva. Ainda assim, ela se recuperou em tempo e conquistou o título.

Agora, Sharapova viaja a Paris para disputar Roland Garros - na primeira rodada, enfrenta a russa Ksenia Pervak.