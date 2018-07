Sharapova vence chinesa e enfrenta Bouchard na Austrália

A russa Maria Sharapova avançou com facilidade para as quartas de final do Aberto da Austrália. Neste domingo, 25, a número 2 do mundo derrotou a chinesa Shuai Peng, 22ª colocada no ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/0, em 1 hora e 4 minutos, mantendo vivo o sonho de repetir o título de 2008.

Sharapova parecia encaminhar a sua vitória no primeiro set com uma quebra de saque no sexto game, mas perdeu o seu serviço em seguida. Porém, no oitavo game, a russa converteu mais um break point e depois não vacilou, fechando a parcial em 6/3. Embalada, a russa sobrou no segundo set e aplicou um "pneu" para se garantir nas quartas de final do Aberto da Austrália.

A próxima adversária de Sharapova será a canadense Eugenie Bouchard, diante de quem está em vantagem de 3 a 0 no confronto direto, sendo que a sua última vitória foi nas semifinais de Roland Garros, no ano passado.

Para garantir o reencontro com Sharapova, Bouchard, a número 7 do mundo, derrotou neste domingo a romena Irina Begu, 42ª colocada no ranking, por 2 sets a 1, com parciais de 6/1, 5/7 e 6/2, em 2 horas e 6 minutos.

O triunfo poderia ter sido mais fácil para Bouchard, afinal, após aplicar 6/1 no primeiro set, a canadense abriu 3/0 no segundo. Ela, porém, permitiu a reação da romena e só foi definir a sua vitória na terceira parcial.

Assim como Sharapova e Bouchard, a romena Simona Halep também confirmou o seu favoritismo neste domingo em Melbourne. A número 3 do mundo avançou às quartas de final do Aberto da Austrália ao superar a belga Yanina Wickmayer, 80ª colocada no ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/2, em 1 hora e 19 minutos.

Halep vai disputar uma vaga nas semifinais do Aberto da Austrália com a russa Ekaterina Makarova. A número 11 do mundo se classificou neste domingo para as quartas de final ao bater a alemã Julia Goerges, 73ª colocada no ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2. Halep venceu o único duelo entre elas, em 2013, no Torneio de New Haven.