Sharapova vence de virada na estreia em Wuhan, na China

A russa Maria Sharapova estreou com uma vitória de virada no Torneio de Wuhan, na China, disputado em quadras rápidas e com premiação de US$ 2,4 milhões (aproximadamente R$ 5,7 milhões). Nesta segunda-feira, a número 4 do mundo derrotou a compatriota Svetlana Kuznestsova, 25ª colocada no ranking da WTA, por 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 6/2 e 6/2, em 2 horas e 9 minutos.

A partida desta segunda-feira teve 17 duplas faltas, sendo nove de Sharapova, que fez quatro aces contra apenas um de Kuznetsova. Além disso, cada tenista teve 11 break points, sendo que Sharapova converteu seis e a sua compatriota aproveitou apenas quatro.

Assim, Sharapova fez 7 a 4 no confronto direto com Kuznetsova e aguarda a definição da sua adversária nas oitavas de final. A russa pode ter pela frente Ekaterina Makarova, outra compatriota e número 14 do mundo, e a suíça Timea Bacsinsky, 61ª colocada no ranking.

Também nesta segunda-feira, a checa Karolina Pliskova, número 31 do mundo, manteve o seu embalo após conquistar o título do Torneio de Seul no último fim de semana e derrotou na sua estreia a australiana Samantha Stosur, número 20 do mundo, por 2 sets a 0, com um duplo 6/4. Agora, ela terá pela frente a alemã Andrea Petkovic.

Já a alemã Mona Barthel, número 55 do mundo, bateu a chinesa Peng Shuai por 2 sets a 0 (6/2 e 7/6) e vai ser a adversária de estreia da canadense Eugenie Bouchard no Torneio de Wuhan.