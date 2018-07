Sharapova vence e vai às oitavas de final em Miami

Após precisar de 1 hora e 30 minutos para vencer a número 90 do mundo, Sharapova irá enfrentar agora a também russa Ekaterina Makarova, que ocupa o 41º lugar no ranking e também venceu neste sábado. Ela avançou ao ganhar da belga Mona Barthel por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/4.

Enquanto Sharapova confirmou o favoritismo, a belga Kim Clijsters decepcionou neste sábado. A ex-número 1 do mundo - atual 37ª colocada do ranking - perdeu para a também belga Yanina Wickmayer, por 6/4 e 7/6 (7/5), e foi eliminada na terceira rodada do Torneio de Miami.

Clijsters estava voltando a jogar justamente agora, depois de ficar dois meses se recuperando de lesão. Ela tinha vencido a australiana Jarmila Gajdosova na estreia em Miami, mas perdeu agora para Wickmayer, que ocupa o 33º lugar no ranking e passou para a terceira rodada.

Serena Williams, por sua vez, conseguiu uma boa vitória neste sábado. Número 11 do mundo, a norte-americana, que também está voltando agora ao circuito, após dois meses afastada por contusão, ganhou da italiana Roberta Vinci por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/1.

Em outros resultados deste sábado no Torneio de Miami, uma vitória e uma derrota para a China. A chinesa Na Li derrotou a checa Iveta Benesova por 7/5 e 6/2, enquanto a alemã Sabine Lisicki ganhou da também chinesa Peng Shuai por 6/4 e 7/5.