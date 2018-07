Sharapova vence fácil e vai às oitavas em Roland Garros

Com isso, Sharapova lutará por uma vaga nas quartas de final contra a polonesa Agnieszka Radwanska, que aplicou duplo 6/4 sobre a belga Yanina Wickmayer, também neste sábado.

Dona de três títulos de Grand Slam, a tenista da Rússia ainda busca o seu primeiro título de Roland Garros. E, para dar um novo passo na capital francesa, ela defenderá um retrospecto positivo de seis vitórias e uma derrota em sete confrontos diante de Radwanska.

No duelo deste sábado, Sharapova mostrou eficiência para confirmar o seu favoritismo. Ela contabilizou 75% de aproveitamento com o seu primeiro serviço e aproveitou cinco de sete chances de quebrar o saque da adversária, que só converteu um dos três break points cedidos pela musa russa. Com isso, ela pôde se dar ao luxo de cometer 25 erros não-forçados, compensados também por outros 25 winners.

Em outro confronto já encerrado neste sábado em Roland Garros, a alemã Andrea Petkovic venceu a australiana Jarmila Gajdosova por 2 sets a 1, com parciais de 6/2, 4/6 e 6/3, e também avançou às oitavas de final. Com o resultado, ela irá enfrentar a vencedora do confronto entre a russa Maria Kirilenko e a holandesa Arantxa Rus, responsável pela eliminação de Clijsters na segunda rodada. O duelo entre as duas tenistas fechará a programação feminina de simples deste sábado em Roland Garros.