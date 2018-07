Sharapova vence fácil e vai encarar Stosur em Doha

Cabeça de chave número 3 da competição WTA realizada no Catar, Sharapova se credenciou para encarar na próxima fase a australiana Samantha Stosur, oitava pré-classificada, que nesta quinta superou a russa Svetlana Kuznetsova com parciais de 6/4 e 7/5.

Para passar por Zakopalova em 1h27min de jogo, a atual terceira tenista do ranking mundial aproveitou seis de oito chances de quebrar o saque da checa, que chegou a converter três de dez break points, mas não conseguiu ameaçar o domínio da russa. A musa ainda pôde se dar ao luxo de cometer nove duplas faltas, fato que acabou facilitando as quebras obtidas pela rival.

Diante de Stosur, em busca de uma vaga na semifinal, Sharapova irá defender um retrospecto amplamente favorável de 11 vitórias em 13 confrontos disputados entre as duas tenistas no circuito profissional. Porém, a australiana chegou a superar a poderosa adversária no ano passado, no Torneio de Tóquio, em sets diretos. No último duelo entre as duas, entretanto, a russa arrasou a rival com parciais de 6/0 e 6/3 no Masters da WTA de 2012, em Istambul.

Outro confronto entre favoritas que foi definido há pouco tempo em Doha reunirá a bielo-russa Victoria Azarenka, líder do ranking mundial, e a italiana Sara Errani, sexta cabeça de chave, que nesta quinta passou pela eslovaca Daniela Hantuchova por 2 sets a 1, com 7/5, 5/7 e 6/2.