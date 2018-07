Sharapova vence francesa na estreia em Wimbledon

LONDRES - Uma das candidatas ao título de Wimbledon, a russa Maria Sharapova enfrentou dificuldades, mas estreou com vitória no Grand Slam londrino, disputado em quadras de grama. Nesta segunda-feira, a número 3 do mundo derrotou a francesa Kristina Mladenovic, 37ª colocada no ranking da WTA, por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/5) e 6/3, em 1 hora e 42 minutos.

Campeã de Wimbledon em 2004, Sharapova enfrentou dificuldades especialmente no primeiro set da partida, que não teve quebras de serviço e foi definido apenas no tie-break, com vitória da russa, após 58 minutos. Na segunda parcial, Sharapova converteu um break point no quarto game e em seguida abriu 4/1. Assim, precisou apenas manter o seu saque nos games seguintes para fechar o set em 6/3.

Classificada para a segunda rodada de Wimbledon, a atual vice-campeã de Roland Garros aguarda a definição da sua próxima adversária. Sharapova vai encarar a vencedora da partida entre a norte-americana Melanie Oudin e a portuguesa Michele De Brito.

Também nesta segunda, a sérvia Jelena Jankovic, número 14 do mundo, avançou na estreia em Wimbledon ao vencer a britânica Johanna Konta por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 7/5. Sua próxima oponente será a compatriota Vesna Dolonc, que bateu a belga Yanina Wickmayer (3/6, 6/2 e 6/4).

A espanhola Carla Suarez Navarro venceu a compatriota Lourdes Dominguez Lino (6/2 e 6/2) e vai enfrentar a croata Mirjana Lucic-Baroni na segunda rodada. Já a romena Sorana Cirstea superou a suíça Stefanie Voegele (7/5 e 7/6) e medirá forças com a italiana Camila Giorgi.