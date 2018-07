Sharapova supera Pennetta, avança em 1º e classifica Radwanska

Classificada às semifinais antes mesmo de entrar em quadra nesta quinta-feira pela rodada final do Grupo Vermelho do Masters da WTA, a russa Maria Sharapova conseguiu a sua terceira vitória em Cingapura, assegurou a liderança da chave e ainda classificou a polonesa Agnieszka Radwanska para a próxima fase.

Com uma atuação consistente, a número 4 do mundo derrotou a italiana Flavia Pennetta, oitava colocada no ranking da WTA, por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/1, em 1 hora e 27 minutos. Assim, também empatou o confronto direto com a italiana em 3 a 3, justamente naquele que deve ter sido o último duelo entre elas, afinal, Pennetta anunciou anteriormente a intenção de encerrar a sua carreira ao fim da temporada. Este, inclusive, pode ter sido o seu último jogo, pois a italiana ainda não confirmou se participará de algum dos últimos torneios do calendário em 2015.

Com o resultado, Sharapova garantiu o primeiro lugar do Grupo Vermelho com três vitórias e 100% de aproveitamento. Radwanska, que mais cedo bateu a romena Simona Halep, avançou em segundo lugar, com um triunfo e três sets vencidos em sete disputados. Halep e Pennetta, que também venceram um jogo, foram eliminadas em razão dos critérios de desempate.

As adversárias de Sharapova e Radwanska nas semifinais vão ser conhecidas nesta sexta-feira, quando vai ser disputada a rodada final do Grupo Branco com os jogos Garbiñe Muguruza (Espanha) x Petra Kvitova (República Checa) e Angelique Kerber (Alemanha) x Lucie Safarova (República Checa).

Apesar da vitória de Sharapova, foi Pennetta quem começou melhor o jogo, abrindo 2/0 logo após conseguir uma quebra de saque no primeiro game. Sharapova devolveu a quebra no oitavo game e fechou a parcial em 7/5 ao converter mais um break point no 12º game.

O segundo set foi bem mais fácil para Sharapova, que fez 3/0 com uma quebra de saque no segundo game. Dominante, a russa converteu mais um break point no sexto game e depois confirmou o seu serviço para fazer 6/1 e fechar o jogo. Assim, Sharapova segue na luta para conquistar o seu segundo título do Masters da WTA - foi campeã em 2004.