Sharapova vence polonesa e avança em Roland Garros

Mais agressiva, Sharapova terminou o duelo com 47 winners e 44 erros não-forçados. Já Radwanska teve 13 bolas vencedoras e 12 equívocos. A russa precisou reverter a vantagem da polonesa nos dois sets, já que a polonesa abriu 4/1 na primeira parcial e 5/3 na segunda.

Sharapova já foi campeã dos outros três torneios do Grand Slam e busca o seu primeiro título em Roland Garros. Nas quartas de final, a russa vai duelar com a alemã Andrea Petkovic, número 12 do mundo, que venceu a russa Maria Kirilenko, 27ª colocada no ranking da WTA, por 2 sets a 1, com parciais de 6/2, 2/6 e 6/4.

Também nesta segunda-feira, Na Li, sétima colocada do ranking da WTA, se tornou a primeira tenista chinesa a avançar às quartas de final de Roland Garros ao superar a checa Petra Kvitova, número 9 do mundo, por 2 sets a 1, com parciais de 2/6, 6/1 e 6/3.

Nas quartas de final, Na Li vai duelar com Victoria Azarenka. A tenista bielo-russa, quarta colocada no ranking da WTA, superou nesta segunda-feira a russa Ekaterina Makarova, número 33 do mundo, por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/3.

Os outros dois jogos das quartas de final da chave feminina de Roland Garros já estavam definidos. A russa Svetlana Kuznetsova vai duelar com a francesa Marion Bartoli e a russa Anastasia Pavlyuchenkova medirá forças com a italiana Francesca Schiavone, atual campeã do Grand Slam francês.