Sharapova vence romena e duela com Ostapenko no US Open

A russa Maria Sharapova está classificada à terceira rodada do US Open, último Grand Slam da temporada, disputado em Nova York. Em partida concluída apenas na madrugada desta sexta-feira, a número 22 do mundo superou a romena Sorana Cirstea, a 51ª colocada no ranking da WTA, por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 7/5, em 1 hora e 51 minutos.

Este foi o segundo triunfo de Sharapova em dois duelos com Cirstea, sendo que o primeiro foi em 2012. Essa vitória, porém, não foi fácil de ser assegurada, ainda mais que a russa cometeu dez duplas faltas.

Além disso, no segundo set, Sharapova perdeu o seu serviço no nono game, permitindo que Cirstea abrisse 5/4. A romena, então, sacava para fechar a parcial, mas a russa reagiu. Venceu três games seguidos e assegurou o seu triunfo por 7/5, fechando o duelo em 2 a 0.

Dona de cinco títulos de Grand Slam, Sharapova foi campeã do US Open em 2006. E em busca de uma vaga nas oitavas de final, a russa duelará com a letã Jelena Ostapenko, campeã de Roland Garros em 2017, e que na quinta-feira derrotou a norte-americana Taylor Townsend, de virada, por 4/6, 6/3 e 6/4.

PROGRAMAÇÃO

O US Open prossegue nesta sexta-feira em Nova York com diversos jogos da terceira rodada de simples. A principal atração será o duelo entre as irmãs norte-americanas Serena e Venus Williams, não antes das 20 horas (de Brasília). Já o espanhol Rafael Nadal vai atuar por volta das 14h30, sendo que o seu adversário vai ser o russo Karen Khachanov.