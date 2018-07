Sharapova vence Stosur e vai à semifinal em Doha Maria Sharapova foi a primeira tenista a garantir vaga na semifinal do Torneio de Doha, nesta sexta-feira, ao vencer a australiana Samantha Stosur por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/4. Cabeça de chave número 3 da competição realizada no Catar, a russa não teve maiores problemas para confirmar o seu favoritismo e agora espera pela definição da sua próxima adversária, que sairá do duelo entre a norte-americana Serena Williams e a checa Petra Kvitova, também programado para esta sexta.