Sharapova vence Wozniacki e enfrenta Stosur na final

A russa, número sete do mundo, que chegou à sua primeira final neste ano, quebrou o serviço da dinamarquesa no segundo game do primeiro set antes de manter 6-5 após quatro quebras seguidas.

Wozniacki, que ganhou três títulos este ano, reagiu para fazer 3-1 no segundo set, mas Sharapova, três vezes campeã de Gran Slam antes de uma contusão no ombro afastá-la das competições, confirmou ter voltado à boa forma às vésperas do Aberto da França, chegando a vencer cinco games seguidos contra a jovem de 20 anos.

A sexta no ranking, Stosur, superou a quarta colocada, a chinesa Li Na, por 7-6 6-0 e chegou à sua primeira final desde o Aberto da França do ano passado.