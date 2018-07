Sharapova voltará a defender a Rússia na Fed Cup

O presidente da Federação Russa de Tênis afirmou que Maria Sharapova vai liderar o país no confronto com a França, pela primeira rodada da Fed Cup, a versão feminina da Copa Davis, no próximo ano.

Shamil Tarpischev, que também é o capitão russo na competição, disse que Sharapova aceitou jogar o torneio pela primeira vez desde a vitória por 4 a 1 sobre Israel, em partida válida pela primeira rodada de 2008.

Tarpischev revelou nesta terça-feira que Sharapova está totalmente recuperada dos problemas no ombro e, novamente, poderá lutar pelo posto de número 1 do ranking da WTA.

Svetlana Kuznetsova, dona de dois títulos de Grand Slam, Dinara Safina, ex-número 1 do mundo, e Anastasia Pavlyuchenkova também vão defender a Rússia no confronto, que será realizado nos dias 5 e 6 de fevereiro de 2011, em Moscou.