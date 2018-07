Sharapova, Wozniacki e Ivanovic triunfam no Torneio de Cincinnati

Três musas do tênis não decepcionaram os fãs e, nesta sexta-feira, conseguiram as suas classificações às semifinais do Torneio de Cincinnati, nos Estados Unidos. A sérvia Ana Ivanovic e a dinamarquesa Caroline Wozniacki ganharam com tranquilidade. A única que sofreu foi a russa Maria Sharapova.

Quinta cabeça de chave do torneio, Sharapova sofreu com a irregularidade em seu saque para derrotar de virada a romena Simona Halep, a segunda pré-classificada em Cincinnati, por 2 sets a 1 - com parciais de 3/6, 6/4 e 6/4. Apesar das dificuldades, esta foi a quinta vitória em cinco jogos no confronto direto contra a tenista da Romênia.

Na semifinal, neste sábado, Sharapova terá pela frente Ana Ivanovic, que fechou o dia no torneio com uma tranquila vitória sobre a ucraniana Elina Svitolina por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/3.

No outro lado da chave, a norte-americana Serena Williams, que mais cedo havia derrotado a sérvia Jelena Jankovic, conheceu a sua rival na semifinal. Será Caroline Wozniacki, ex-número 1 do mundo que está voltando à boa fase. A 12.ª cabeça de chave em Cincinnati derrotou a polonesa Agnieszka Radwanska, quarta pré-classificada, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/6 (7/5).