Siegemund bate 5ª do ranking e vai à final de Stuttgart contra algoz de Sharapova

A alemã Laura Siegemund derrotou a romena Simona Halep, cabeça de chave número 4 e quinta colocada do ranking da WTA, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/5, e garantiu vaga na decisão do Torneio de Stuttgart, na Alemanha. Na final, ela enfrentará a francesa Kristina Mladenovic, que mais cedo eliminou a russa Maria Sharapova, de virada.

Laura Siegmund disputará a segunda decisão consecutiva da competição. Em 2016, ela perdeu a final para a compatriota Angelique Kerber e terminou como vice. Desta vez, chega embalada em busca do inédito título. A alemã fez um início de jogo arrasador contra a quinta melhor tenista do ranking da WTA e teve a possibilidade de sacar para abrir 5 a 0 no primeiro set.

Mas teve o serviço quebrado, chegou a se desestabilizar, e mesmo assim fechou a parcial em 6/4. O segundo foi mais equilibrado, Simona Halep chegou a quebrar o serviço e teve um set-point. Laura Siegemund, no entanto, manteve a tranquilidade, devolveu a quebra e depois conseguiu a virada em 7/5.

NA TURQUIA

A ucraniana Elina Svitolina, cabeça de chave número 1, manteve o favoritismo e avançou para a final do Torneio de Istambul ao vencer a eslovaca Jana Cepelova por 6/2 e 6/3. Na decisão, ela enfrentará a belga Elise Mertens, sexta mais bem cotada, que superou a romena Irina-Camelia Begu, terceira cabeça de chave, com um duplo 6/1.