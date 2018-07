Simon bate Tsonga e conquista título do Torneio de Metz

METZ - Gilles Simon se deu melhor na final entre dois tenistas franceses do Torneio de Metz. Neste domingo, o número 16 do mundo e segundo cabeça de chave conquistou o título do ATP 250 ao derrotar na decisão o compatriota Jo-Wilfried Tsonga, oitavo colocado no ranking da ATP e primeiro pré-classificado, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3, em 1 hora e 11 minutos.

Assim, Simon frustrou a tentativa de Tsonga de conquistar o tricampeonato do Torneio de Metz. Além disso, o número 16 do mundo faturou o seu primeiro título nesta temporada e foi campeão pelo segunda vez do evento francês - já havia sido campeão em 2010.

Simon passa a somar 11 títulos na sua carreira, um a mais do que Tsonga. Este foi o seu primeiro desde que foi campeão do Torneio de Bucareste, em abril do ano passado. Depois, ele havia perdido as suas duas finais anteriores.

A decisão deste domingo reuniu dois tenistas que vinham de lesões. Tsonga, inclusive, ficou quase três meses afastado das quadras por causa de uma contusão, enquanto Simon não atuou no US Open pela mesma razão.

Campeão, Simon perdeu o seu saque uma vez no primeiro set, mas salvou quatro break points na partida e converteu quatro, sendo dois em cada parcial. Além disso, resistiu ao potente saque de Tsonga, que fez apenas três aces na partida.