Simon, Cilic e Berdych avançam às quartas em Miami

Mesmo sem atuar no dia anterior, já que passou por Milos Raonic por desistência, Querrey, cabeça de chave número 17, foi atropelado por Berdych. O quarto favorito sacou bem, não deu nenhum break point ao adversário e conseguiu cinco quebras para vencer por 2 sets a 0, com duplo 6/1, em apenas 51 minutos.

Já Tsonga, cabeça de chave número 6, entrou em quadra como favorito diante de Cilic, nono favorito, mas também perdeu por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 7/6 (7/4). O croata teve bem mais dificuldade que Berdych, mas soube se impor no final de cada set e ganhar os pontos decisivos.

Cabeça de chave número 11, Gilles Simon também teve trabalho diante do sétimo favorito, Janko Tipsarevic, mas venceu de virada: 5/7, 6/2 e 6/2, em uma batalha de 2h29min. O francês conseguiu seis quebras de serviço, teve dificuldade para confirmar seu próprio saque, mas no fim saiu com a vitória.