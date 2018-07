Simon derrota Monfils e se sagra campeão do Torneio de Marselha

Em mais uma final francesa em Marselha, Gilles Simon derrotou Gael Monfils por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 1/6 e 7/6 (7/4), e se sagrou campeão pela segunda vez do torneio, neste domingo. O ex-Top 10 já havia levantado o troféu no piso duro coberto em 2007.

Simon conquistou seu primeiro título da temporada e o 12º na carreira, tornando-se o segundo maior vencedor da França na Era Aberta do tênis. O tenista de 30 anos está atrás somente Yannick Noah, dono de 23 títulos, entre eles um de Roland Garros, em 1983. Simon também ampliou sua vantagem sobre Monfils, com 5 vitórias em seis jogos disputados no circuito.

Na quinta final entre franceses em Marselha, Simon e Monfils tiveram duelo parelho no set inicial da partida, com ligeira vantagem para o primeiro, que obteve duas quebras de saque, contra apenas uma de Monfils.

Na segunda parcial, Monfils reagiu rapidamente e, sacando melhor, cedeu apenas um game a Simon e empatou o confronto. No terceiro set, ele manteve o ritmo e melhorou ainda mais seu saque, cravando sete aces. No entanto, Simon também melhorou em quadra e os dois fizeram o melhor set da partida, decidida apenas no tie-break, em favor de Simon.