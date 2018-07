Simon e Lopez vencem e fazem final em Eastbourne

Em 1 hora e 24 minutos, Simon, número 17 do mundo e segundo cabeça de chave em Eastbourne, derrotou Seppi, 26º colocado no ranking da ATP e sétimo pré-classificado, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3. A partida teve 9 quebras de serviço em 19 games e o francês se deu melhor ao converter 6 de 10 break points, se garantindo na decisão.

Já Lopez, número 39 do mundo, superou Dodig, 54º colocado no ranking da ATP, por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/3) e 6/1, em 1 hora e 5 minutos. Na partida, o tenista espanhol não teve o seu saque ameaçado e converteu dois de três break points, ambos no segundo set, para avançar em Eastbourne.

Na decisão deste sábado, Simon vai buscar o 11º título da sua carreira, sendo o primeiro deles em 2013, assim como Lopez, que possui dois troféus. Os finalistas do Torneio de Eastbourne se enfrentaram apenas uma vez, em Roterdã, há cinco anos, com vitória do tenista francês.